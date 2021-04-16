بعد قتل أسد لمربيه.. تربية الحيوانات المفترسة مخالف للنظام في السعودية

المصدر: وكالات

بعد فأجعة وفاة شاب سعودي بين مخالب أسد كان يربيه في استراحته شرق العاصمة السعودية الرياض، أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن تربية واقتناء المفترسات بشكل عام أمر مخالف لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للإتجار في الكائنات الفطرية.

وأوضح المركز في بيان صحافي اليوم "الجمعة" عبر فيه عن أسفه للحادثة المفجعة، أن تربية المفترسات داخل المنازل والنطاق العمراني يعتبر أمراً ذا درجة عالية من الخطورة من الناحية الأمنية. وشدد على أن استيراد المفترسات للأغراض الشخصية أو التجارية ممنوع بموجب أمر سامٍ ولم يسبق للمركز أن أصدر تراخيص لاستيراد المفترسات لهذه الأغراض.

ودعا المركز كافة مقتني المفترسات إلى ضرورة التواصل مع المركز لتسليم ما لديهم من مفترسات لمعالجة أوضاعها بأفضل طريقة ممكنة لكي يتجنبوا الدخول ضمن طائلة المحاسبة القانونير بعد نفاد فترة تصحيح الأوضاع الخاصة بنظام البيئة بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وحث المركز كافة المواطنين والمقيمين على ضرورة تقديم البلاغات اللازمة في حال توفر أي معلومات لديهم عن تربية مفترسات داخل النطاق العمراني.

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