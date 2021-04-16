حادث مروع .. تصادم تاكسي وشاحنة بحافلة مدرسية

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي سائق تاكسي مصرعه على أحد الطرق السريعة جنوبي البرازيل إثر حادث عنيف وقع بين سيارة تاكسي وشاحنة وحافلة مدرسية.

فخطأ واحد ارتكبه سائق تاكسي وهو يعبر التقاطع على أحد الطرق السريعة بالبرازيل، ليُفاجأ بشاحنة وقود تصطدم به بقوة، وتدفعه أمامها ليصطدم كلاهما؛ الشاحنة والتاكسي، بحافلة مدرسية، وفي ثوانٍ تحوّلت السيارات إلى كتلة من النيران.

وتحت عنوان "كرة النيران المتدحرجة المدمّرة"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، لقي سائق تاكسي مصرعه على أحد الطرق السريعة جنوبي البرازيل وفق صحيفة سبق.

وقع الحادث يوم الثلاثاء الماضي بمدينة كوريتيبا عاصمة ولاية بارانا، والتقطت كاميرات المراقبة الحادث المخيف.

وحسب وسائل إعلام محلية، ألقت السلطات باللوم على سائق التاكسي الذي -لم تذكر هويته- والذي راح ضحية الحادث، حين لم يمتثل لقواعد المرور عندما عبر التقاطع فجأة لحظة اندفاع شاحنة وقود بسرعة على الطريق.

ويظهر الفيديو، كيف دفعت الشاحنة التاكسي أمامها بقوة على الطريق، حتى اصطدم التاكسي والشاحنة بحافلة مدرسية كانت قادمة في الاتجاه المقابل، وعلى الفور اشتعلت النيران في الحافلة المدرسية، التي كانت خالية، وقد توقفت السيارات بشكل كامل في منتصف الطريق السريع قبل أن تتحول إلى كتلة متلهبة.

وقالت إدارة الإطفاء لوسائل إعلام محلية إن سائق التاكسي لقى مصرعه في الحال حين انحشرت سيارته واحترقت بين الشاحنة والحافلة، بينما تمكّن سائق الحافلة من النجاة دون إصابات رغم احتراقها بالكامل، وأصيب سائق الشاحنة بجروح بسيطة.