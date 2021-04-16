تشييع جثمان الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد إلى مثواه الأخير

المصدر: البيان الإلكتروني

شيع جثمان الكاتب الصحفي المصري الراحل مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق، اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد آل رشدان بمدينة نصر إلى مثواه الأخير، وكان من أبرز الحضور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العام للاستعلامات، وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، ونقيب الصحفيين السابق، عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، ومحمد منار وزير الطيران المدني، ويحيي قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفي مصطفى بكري، وأحمد موسي، والإعلامي نشأت الديهي وفق صحيفة البوابة نيوز.

ودفن الراحل بمقابر القوات المسلحة الكائنة بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، عقب صلاة الجنازة ويُقام عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد، اليوم السبت في منزل الأسرة 190 شارع الحجاز.

يذكر أن الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق، توفي أمس الخميس، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 85 عاما بمستشفى وادي النيل، بعد تعرضه لوعكة صحية للمرة الرابعة ونُقل على إثرها للمستشفى بسبب نقص الهيموجلوبين في الدم.