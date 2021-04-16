شاهد.. قط مشاكس يقلب بيتاً رأساً على عقب في غياب أصحابه

المصدر: البيان الإلكتروني

متابعة الحيوانات الأليفة أمر شيق جدا لمحبيها، لذلك اعتاد أصحابها على توثيق تصرفات الكلاب والقطط بالفيديو للتمتع بهذه اللحظات فيما بعد.

قط مشاكس قرر اللعب بعبوة رغوة الحلاقة، لتنفجر بطريقة ما، وتغطي كامل الغرفة بالرغوة، فاختبأ هو تحت الكرسي، خوفا من رد فعل مالكيها.

وقام أصحاب المنزل بتوثيق هذه اللحظات ومشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.