فيديو.. إغماء وسقوط مروع لمسؤولة دنماركية

المصدر: البيان الإلكتروني

تداولت المواقع عبر شبكة الإنترنت مقطع فيديو يظهر سقوط مديرة وكالة الأدوية الدنماركية، تانيا إريكسين اثناء وقوفها خلف منصة المؤتمر، في الوقت الذي كان زميل آخر يخاطب الحضور خلاله.

وظهر في الفيديو سقوط إريكسين بقوة نحو الأرض، لترتطم بها قبل أن يسارع عدد من الحضور لنجدتها وفق قناة الحرة.



وبينما حاول الحضور إسعافها، أفادت شبكة "BBC" بأن إريكسين تعافت بعد نقلها إلى المستشفى.