الطاروطي يعتذر.. ويلتمس من وزير الأوقاف المصري إعادة فتح مسجده

المصدر: البيان الإلكتروني

قدم الشيخ عبد الفتاح الطاروطي القارئ المصري الشهير اعتذاره عن قيام بعض المصلين بالصلاة خلفه في مسجده من غير ارتداء الكمامات في مخالفة للإجراءات الاحترازية مما ادى إلى اتخاذ قرار بإغلاق مسجده من قبل وزارة الأوقاف المصرية.

وقال الشيخ عبد الفتاح الطاروطي أحد أعمدة قراءة القرآن الكريم و إمام مسجد بوزراة الأوقاف: إنه وجد أن ظهوره الثلاثاء الماضي في صلاة أول تراويح لشهر رمضان المبارك، وهو يؤم عددا من المصلين وبعضهم لا يرتدي الكمامة كجزء من الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد انتشار فيروس كورنا، التي حددتها وزارة الأوقاف ضمن ضوابط السماح بفتح المساجد وإقامة صلاة التراويح، هو خطأ وتقصير وسهو لكنه غير متعمد أو مقصود، نظرا لما تمر به البلاد من مرحلة حرجة تستدعي منها الالتزام وتنفيذ الإجراءات الاحترازية حفاظا علي حياتنا وحياة الأخرين وفق صحيفة الأخبار.

وقال الشيخ الطاروطي، في فيديو نشرته الصفحة الرسمي للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وأنا أعلن التزامي وتعهدي كبقية زملائي الأئمة في كل المساجد الملتزمين الذين يؤدون رسالتهم الدعوية ورسالتهم الصحية في الحفاظ علي النفس البشرية لتكون المساجد دائما مصدر أمن وأمان وراحة نفسية وصحية وأدعو نفسي وأدعو جميع زملائي إلي الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

ووجه الطاروطي، الشكر إلي كل من وقف جانبه في هذه المحنة لأن الإنسان حين يحرم من الصلاة في مسجده ويحرم المصلين من التواجد في المساجد التي تعودوا علي التواجد بها، تكون صعبة.

كما التمس من وزير الأوقاف التكرم بأن يتقبل منها هذا الالتماس وألتمس منه الموافقة علي إعادة فتح مجمع الطاروطي بالشرقية وفق صحيفة الأهرام.

وكانت غرفة العمليات بديوان عام وزارة الأوقاف برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الدينى، وعضوية كلٍّ من الشيخ صبرى ياسين دويدار وكيل الوزارة لشئون الرقابة والتفتيش، والدكتور نوح عبدالحليم العيسوى وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتور أيمن على أبوعمر وكيل الوزارة لشؤون الدعوة، قد قررت الأربعاء الماضي، غلق مسجد "مجمع الطاروطي" بقرية طاروط بالزقازيق بمديرية أوقاف الشرقية، ومنع الشيخ عبدالفتاح الطاروطى، من أي عمل دعوى أو إمامة بالمساجد لحين مثوله أمام لجنة القيم بالوزارة لما بدر منه من مخالفة تتمثل في عدم اتباع إجراءات التباعد وعدم الالتزام بالضوابط الاحترازية بالمسجد خلال إمامته للمصلين في صلاة التراويح وعدم قيامه بما يلزم لتنبيههم.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن القرار جاء بناء على مذكرة مديرية أوقاف الشرقية والمعتمدة من رئيس القطاع الدينى رئيس غرفة متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشأن مخالفة الشيخ عبدالفتاح على عبدالفتاح درويش وشهرته عبدالفتاح الطاروطى، حيث قام بإمامة المصلين بمسجد (مجمع الطاروطي) بقرية طاروط بالزقازيق بمديرية أوقاف الشرقية دون الالتزام بالضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية، مخالفًا بذلك تعليمات الوزارة في هذا الشأن.

وشددت وزارة الأوقاف على المديريات بعدم تمكينه من القراءة أو إمامة الناس بمساجدها لحين مثوله أمام لجنة القيم بالوزارة مع مخاطبة الهيئة الوطنية للإعلام بمخالفاته، لاتخاذ ما تراه لازمًا حيال المخالفة، وتكليف مديرية أوقاف الشرقية بغلق المسجد بأقفال من المديرية والاحتفاظ بمفاتيح المسجد بالمديرية اليوم الثلاثاء.