كلاب مدربة ترصد «كوفيد 19»

المصدر: بيروت - أ ف ب

يطمح الطبيب رياض سركيس إلى لجم انتشار وباء «كوفيد 19» حول العالم.. أما سلاحه السري ببساطة فهو كلاب مدربة على رصد الفيروس خلال ثوانٍ قليلة، حتى في مراحل الإصابة الأولى.

وبات سركيس مقتنعاً بقدرة الكلاب، (أوفى أصدقاء البشر)، على إنقاذ حياة الناس عبر رصد الإصابات في مراحلها الأولى، فيما قد تخفق فحوص كورونا المعتمدة حالياً في كشفها في الأيام الأولى للعدوى. ويقول سركيس «حين يأتي اليوم الذي نصنع فيه آلة ذات أنف إلكتروني وقدرة عشرة آلاف مرة أكثر على الشم، يمكننا أن نستبدل الكلاب. أما اليوم، فنحن بحاجة لها». ويشرف سركيس اليوم على الجانب الطبي من مبادرة استخدام الكلاب للكشف المبكر عن الوباء، والذي بدأ العمل فيه في مطار بيروت الصيف الماضي. وأمضى سركيس 12 عاماً في دراسة قدرة الكلاب على رصد أمراض السرطان لمضاعفة فرص العلاج المبكر.