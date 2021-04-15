حكم مشاهدة المسلسلات في نهار رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

قال مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام في رد على سؤال مدى توافق مشاهدة المسلسلات مع صيام شهر رمضان: إن من يترك ضبط نفسه أثناء الصيام ولا يضبطها محاولًا تضييع وقت الصيام في أي لغو يفقد كذلك منافع وحِكم عظيمة يهدف إليها الصيام؛ فالأصل أن الصائم ليس لديه وقت فراغ ليقضيه في اللغو فوقته كاف للعمل الدنيوي والطاعة والعبادة لله.

وناشد خلال لقائه الرمضاني اليومي مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع على قناة صدى البلد، بتحري الحلال في شهر رمضان وغيره لأنه من أسباب استجابة الدعاء امتثالًا لقوله صلى الله عليه وسلم "أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة" وفق صحيفة الوفد.



وعن الإسراف والتبذير في شهر رمضان دعا المفتي بالتوازن في الأمر بحيث يكون الأمر لا إسراف ولا حرمان، بل ينبغي على المسلم المسرف أن يدّخر جزءًا مما ينفقه بإسراف ويوجهه لرعاية المحتاجين في هذا الشهر الكريم، وعليه أن يجاهد الشيطان الذي يأمر بالبخل والإسراف.