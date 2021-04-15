الدفاع المدني السعودي يدعو إلى توخي الحيطة

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية ،إلى توخي الحيطة والحذر وذلك بسبب استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة.

ووفقًا لما ورد من المركز الوطني للأرصاد في المملكة، تتأثر من يوم الجمعة إلى الاثنين مناطق: (عسير، الباحة، جازان، نجران، مكة المكرمة) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة وفق صحيفة سبق.

فيما ستتأثر يومي الجمعة والسبت مناطق: (الرياض، حائل، المدينة المنورة) بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة.

وتمتد لتشمل مناطق: (الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك)؛ حيث يُتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.