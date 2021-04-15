الصين تبدأ بناء محطة فضائية بثلاث رحلات إلى الفضاء

المصدر: د ب أ

تخطط الصين لبدء بناء محطتها الفضائية في الأسابيع القليلة المقبلة، مع التخطيط لثلاث رحلات فضائية مأهولة بحلول يونيو.

ووصلت المركبة الفضائية شنتشو 12 (السفينة المقدسة) المصممة بحيث تتسع لطاقم من ثلاثة أفراد وصاروخ لونج مارش 2 إف إلى ميناء جيوتشوان الفضائي في شمال غرب الصين للتجميع النهائي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الخميس.

ولم يتم الكشف عن الموعد المحدد لإقلاع الرحلة المأهولة.

ويتوقع المراقبون إطلاق الوحدة الأساسية لمحطة تيانهي (الانسجام السماوي) الفضائية قبل نهاية أبريل. وتم نقل الصاروخ بالفعل إلى ميناء وينتشانج الفضائي في جزيرة هاينان جنوبي الصين.

وبالمثل، تنتظر مركبة الشحن الفضائية تيانتشو 2 (السفينة السماوية) في هاينان عملية الإطلاق، والتي يمكن أن تتم لاحقا في مايو.

وتم التخطيط لما مجموعه 11 مهمة بحلول عام 2022 لتجميع المحطة الفضائية.

وسوف تكون هذه هي ثاني محطة فضائية دائمة بعد محطة الفضاء الدولية. وإذا توقفت محطة الفضاء الدولية عن الخدمة كما هو مخطط لها في عام 2024، ستكون الصين هي الدولة الوحيدة التي تشغل محطة فضائية.

وتزن الوحدة الأساسية نحو 22 طنا. وسوف تتألف المحطة بأكملها في النهاية من ثلاث وحدات تزن إجمالي 66 طنا.

وبالتالي سوف تكون "تيانهي" أصغر من محطة الفضاء الدولية التي تزن 240 طنا.