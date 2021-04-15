حريق يدمّر 310 هكتارات من الغابات في المكسيك

المصدر: أ ف ب

اندلع حريق نهاية الأسبوع الماضي دمر حوالى 310 هكتارات من الغابات في سلسلة جبال تيبوزتيكو السياحية في ولاية موريلوس المكسيكية (وسط)، كما أعلنت الحكومة يوم الأربعاء.

وقالت اللجنة الوطنية للغابات في الولاية في فترة ما بعد الظهر إن 90 في المئة من الحريق أصبح تحت السيطرة.

ويعمل مئتا رجل إطفاء ومتطوع على إخماد الحريق وفقا لهيئة الحماية المدنية.

وتعزو السلطات سبب الحريق إلى الجفاف الذي يضرب مناطق عدة في البلاد منذ أسابيع، وهي استبعدت وجود خطر على سكان المنطقة داعية المواطنين إلى تجنبها.

وفي العام 2016، تعرض جبل تيبوزتيكو لحريق دمر حوالى 260 هكتارا من الغابات. ويتوج هذا الجبل بهرم يعتبر من أكثر مناطق الجذب للسياح في المنطقة.

وقد تسببت درجات الحرارة المرتفعة وشح الأمطار في اندلاع نحو 80 حريقا في الغابات عبر البلاد وفقا للتنسيق الوطني للحماية المدنية.

وحدثت الحرائق الأكثر تدميرا في ولايات كويريتارو وسان لويس بوتوسي وموريلوس وكذلك في غيريرو (جنوب).