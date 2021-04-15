بعد أقل من شهر.. انهيار مبنى سكني آخر في مصر يخلف قتلى وجرحى

المصدر: البيان الإلكتروني

تسبب انهيار مبنى سكني مكون من 5 طوابق في مدينة ميت غمر التابعة لمحافظة الدقهلية، بمصر، فجر اليوم الخميس، في مقتل 3 أشخاص من بينهم طفل.

وتسبب الحادث في انقطاع التيار الكهربائي نتيجة سقوط العقار وأسلاك الكهرباء، وفق "بوابة الأهرام".

وأفاد شهود عيان أن منزل بمنطقة عزبة شومان بجوار مسجد فاطمة الزهراء انهار فجر اليوم الخميس، وتسبب الحادث في انقطاع الكهرباء بالمنطقة.

وقامت قوات الحماية المدنية بانتشال 3 جثامين من تحت الأنقاض، وتم نقلهم للمستشفى، ولا يزال البحث جاريا عن قتلى أو مصابين تحت الأنقاض.

يذكر أنه في شهر مارس الماضي انهار عقار مأهول بالسكان بشارع جسر السويس في شرق القاهرة ما أدى إلى مقتل 23 شخصاً وإصابة 25.