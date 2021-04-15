إصابة 15 مصرياً خلال حادث قطار في محافظة الشرقية

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيب 15 مصرياً خلال حادث قطار وقع في محافظة الشرقية مساء اليوم بسبب خروج عربتين عن القضبان.

وذكر موقع صحيفة "الشروق" أن سيارات الإسعاف انتقلت إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وهُرعت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوص اللازمة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت مشاهد من الواقعة وتصادم القطارين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، عن إصابة 15 مواطناً في الحادث.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ33 سيارة إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى مستشفى منيا القمح المركزي.

ولفت مجاهد، بحسب ما ذكرت الوزارة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إلى أن الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصري، كلفت وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود بمتابعة الحالة الصحية للمصابين، حيث يوجد وكيل الوزارة على رأس فريق طبي بالمستشفى لتقديم سبل الرعاية الطبية للمصابين.

وكشف عن خروج 6 من المصابين من المستشفى بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن بقية المصابين يعانون إصابات بسيطة إلى متوسطة (كسور وجروح وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد)، وهم جميعاً يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.