السعودية توضح حقيقة وجود كحول في مشروب السوبيا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، الأربعاء، عن حقيقة وجود الكحول الإيثيلي والألوان الصناعية في مشروب السوبيا الرمضاني.

وأوضحت أنه لا يتم إضافة الكحول الإيثيلي لمشروب السوبيا.

ولكن هناك نسبة ضئيلة من الإيثانول تنتج عن عملية التخمر الذاتي للعصائر والمشروبات، وهي تفاعلات كيميائية طبيعية مع السكر المضاف.

وأشارت الهيئة إلى أنه لا توجد لائحة تحدد الحدود القصوى لمتبقيات الإيثانول في الأغذية، مضيفةً أن ظروف إنتاج وتعبئة وتداول المنتجات تسوق من قبل الباعة المتجولين، والتي تفتقد إلى الشروط الصحية.

وكان شخص قد ظهر في مقطع فيديو وادعى أن السوبيا عبارة عن خمر، وأن الخميرة المستخدمة تأكل السكر وتحوله إلى إيثانول وميثانول وثاني أكسيد الكربون.