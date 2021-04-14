حكم قراءة القرآن من المصحف خلال صلاة التراويح

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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 "هل من الممكن أن أصلي التراويح ممسكًا بالقرآن الكريم في يدي وأقرأ منه أثناء الصلاة؟" سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

وقالت الدار، إن من الأمور المباحة في الصلاة: البكاء، والتأوه، والأنين، والالتفات عند الحاجة، وقتل الحية والعقرب وكل ما يؤذي المصلي، وحمل الصبي، والفتح على الإمام إذا كانت هناك ضرورة.

وتابعت الدار: "وكذلك القراءة من المصحف شريطة ألا يكون مضيعًا للخشوع في الصلاة؛ وذلك لما روي: أن ذكوان مولى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يؤمها في رمضان من المصحف.

وأضافت الدار: "وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 95): [ولو قلب أوراقه أحيانًا في صلاته لم تبطل].

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