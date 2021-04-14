حكم قراءة القرآن من المصحف خلال صلاة التراويح

المصدر: البيان الإلكتروني

"هل من الممكن أن أصلي التراويح ممسكًا بالقرآن الكريم في يدي وأقرأ منه أثناء الصلاة؟" سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

وقالت الدار، إن من الأمور المباحة في الصلاة: البكاء، والتأوه، والأنين، والالتفات عند الحاجة، وقتل الحية والعقرب وكل ما يؤذي المصلي، وحمل الصبي، والفتح على الإمام إذا كانت هناك ضرورة.

وتابعت الدار: "وكذلك القراءة من المصحف شريطة ألا يكون مضيعًا للخشوع في الصلاة؛ وذلك لما روي: أن ذكوان مولى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يؤمها في رمضان من المصحف.

وأضافت الدار: "وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 95): [ولو قلب أوراقه أحيانًا في صلاته لم تبطل].