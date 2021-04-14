ما حكم استخدام المرأة لحبوب تأخير الدورة الشهرية لصيام رمضان كاملاً؟

المصدر: البيان الإلكتروني

ترغب بعض النساء والفتيات في صيام شهر رمضان بالكامل، وهذا يجعلهن يستخدمن حبوب تأخير الحيض قبل أيام من بداية الشهر الكريم، فهل يجوز لهن فعل ذلك أم أن هذا خطأ؟

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على هذه المسألة، موضحًا أنه يجوز للمرأة استخدام أدوية تأخير الدورة الشهرية حتى تتمكن من صيام شهر رمضان كاملًا.

وأضاف، في الفيديو الذي نشر على القناة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بـ"يوتيوب"، أنه في حالة تعرض المرأة للضرر الصحي إذا تناولت أدوية تأخير الحيض، فلا يجوز لها الحصول على دواء.

وأكد أن الأفضل للمرأة، هو صيام رمضان دون الحصول على أدوية؛ لأن الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم.