سوريا .. القبض على أحد أخطر المطلوبين بجرائم قتل

المصدر: البيان الإلكتروني

نجحت الجهات الأمنية في سوريا من القبض على أحد أخطر المطلوبين في جرائم القتل.

وقالت وزارة الداخلية السورية إنه نتيجة الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية في كشف الجرائم وإلقاء القبض على المطلوبين، ومن خلال المتابعة والتحري الدقيق وبعد نصب الكمين اللازم تمكن عناصر فرع الأمن الجنائي بحماة من إلقاء القبض على أحد المطلوبين الخطرين بجرائم القتل بمنطقة السلمية وبحوزته أربعة قنابل يدوية وبتدقيق وضعه تبين وجود مذكرة حكم قضائية تتضمن سجنه مدة عشرين عاماً بجرم القتل قصداً، وبالتحقيق معه اعترف أنه المقصود بالطلب المذكور، تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه وسيتم تقديمه للقضاء المختص أصولاً.