مصر .. وفاة قائد قوات الأمن المركزي بشرم الشيخ في حادث سير

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي العميد إيهاب عبد العاطي رفاعي، قائد قوات الأمن المركزي بمدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الأربعاء؛ إثر انقلاب سيارته خلال توجهه لقضاء إجازة مع أسرته.

تلقى مدير أمن جنوب سيناء، اليوم، بلاغًا يفيد وقوع انقلاب سيارة ملاكي على بعد 25 كيلو مترا تجاه شرم الشيخ، وأسفر الحادث عن مصرع ضابط شرطة يدعى إيهاب عبد العاطي رفاعي، قائد قوات الأمن المركزي بمدينة شرم الشيخ، 50 عامًا من محافظة الجيزة، من قوة مديرية أمن جنوب سيناء.

وتبين عند وقوع الحادث أنه مصاب بنزيف داخلي، وكسر مفتوح بالساقين، واشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى نقله إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، تحت إشراف الدكتور محمد عبد الجواد مدير مرفق إسعاف جنوب سيناء، وفور وصوله المستشفى توفي قائد قوات الأمن متأثرًا بإصابته.

وانتقل إلى مستشفى شرم الشيخ قيادات مديرية الأمن، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتحديد سبب الحادث، وجرى استخراج تصريح بدفن الجثمان.