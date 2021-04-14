مبروك عطية بعد بتر إصبع قدمه: قطعة مني سبقتنى للقبر

المصدر: البيان الإلكتروني

وفي أول تعليق للدكتور مبروك عطية، عن عمليته الجراحية، كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اللهم اجعل ما أمته منى شفيعا لما أبقيته حيا، اللهم إن قطعة منى سبقتنى إلى القبر فاجعله لها واسعا واجعلها سابقة لي إلى جنتك بحق صبرى واحتسابى وكامل رضاي».

وتابع : «ومن شعري فى رثاء إصبعي، أصلي عليه وأدعو الذى له كل شيء وما لي شيء، أراني أبكي وحق البكا، فبعضى ميت وبعضي حي».

وانهمرت على صفحة الشيخ مبروك عطية ردود الفعل الكثيرة مبتهلة إلى الله والدعاء بالشفاء العاجل منها : «أسال الله العظيم رب العرش العظيم شفاء لك لا يغادر سقما وصبرا جميلا وعوضا ينسيك ما أخذ منك وفضلا من الله ورضوانا»، وعلقت «يارا محمد»، قائلة: «شفاك الله وعافاك وأتم نعمة الصحة والعافية وطول العمر يارب العالمين».

وكان عطية أعلن عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، في 10 أبريل الجاري عن خضوعه لعملية جراحية : «بكره عندي عملية في رجلي علشان الصابع السكري، خلاص فشل معاه العلاج، والدكاتره بين يكحتوه وبين يقطعوه، لغاية دلوقتي محدش قرر، ولكني في نعمة كبيرة اسمها الرضا، بسأل الناس الدعاء إنها تعدي على خير في أحد المستشفيات، وربنا يتممها بالنجاح».