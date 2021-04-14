وزيرة تتواصل مع "بطل مصري" في أمريكا.. ما القصة؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أجرت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المغتربين في مصر، نبيلة مكرم، الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالشاب المصري أحمد شعبان الذي انهالت عليه الإشادات بعدما تمكن من القبض على مجرم هارب في الولايات المتحدة.

ويعمل شعبان سائق شاحنة في لوس أنجلوس، حيث تمكن من مساعدة 40 ضابط شرطة وهليكوبتر في القبض على قاتل هارب، فيما وصفته شبكة فوكس نيوز وصحيفة نيويورك بوست بـ"البطل".

ونقلت مواقع إخبارية صورة شاحنة شعبان التي استخدمها لاعتراض طريق سيارة الهارب، حينما أبطئ سرعتها وأوقفها بعرض الشارع، مما أغلق الطريق أمام الهارب.

وبحسب الوزيرة المصرية، فإن شعبان الذي ينحدر من محافظة الإسكندرية شمال البلاد، درس في الكلية العسكرية في مصر.

وقالت: "أنا فخورة بأحمد ليس فقط لأنه رفع اسم بلده وجيشها، بل لما سمعته منه".

ونقلت عن شعبان رغبته في أن يفعل المثل بسد النهضة الإثيوبي الذي تخشى مصر أن يعرض إمداداتها من مياه النيل للخطر، وفق "قناة الحرة".

ويبدو أن المحادثة بينهما تطرقت إلى الجهود المصرية في تعويم السفينة إيفر غيفن التي أغلقت قناة السويس، حيث قال شعبان: "نحن نمتلك رجالا بينما دول أخرى تمتلك معدات".

وأشار إلى أنه كان يتمنى أن يلتحق ابناه بالجيش المصري إلا أن والدتهما روسية الجنسية، الأمر الذي يمنعهما من الانضمام للمؤسسة العسكرية في مصر.