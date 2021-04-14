شاهد.. استمرار ثوران بركان فاغرادالسفيال في أيسلندا
بات بركان فاغرادالسفيال في أيسلندا، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على ثورانه، ينفث ضعف كمية الغاز الملوث للجو، التي كان ينتجها عندما بدأ نشاطه في 19 مارس.
وتشكلت ثلاث فوهات جديدة في الرابع والخامس والعاشر من أبريل، وفق "يورونيوز".
وأصبحت الفوهات البركانية الأربع ممتدة الآن على طول خط يبلغ كيلومترًا تقريبًا.
شاهد.. استمرار ثوران بركان فاغرادالسفيال في #أيسلنداhttps://t.co/MjiBb5hhSa#البيان_القارئ_دائم pic.twitter.com/5xhtjPLPLG— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 14, 2021