شاهد.. استمرار ثوران بركان فاغرادالسفيال في أيسلندا

المصدر: البيان الإلكتروني

بات بركان فاغرادالسفيال في أيسلندا، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على ثورانه، ينفث ضعف كمية الغاز الملوث للجو، التي كان ينتجها عندما بدأ نشاطه في 19 مارس.

وتشكلت ثلاث فوهات جديدة في الرابع والخامس والعاشر من أبريل، وفق "يورونيوز".

وأصبحت الفوهات البركانية الأربع ممتدة الآن على طول خط يبلغ كيلومترًا تقريبًا.