أمريكا تتجاهل غاغارين في ذكرى رحلته الفضائية

المصدر: (موسكو - أ ف ب)

حمل رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) ديمتري روغوزين بشدة على الخارجية الأمريكية لتجاهلها ذكر يوري غاغارين في الرسائل الموجهة في ذكرى ستين عاماً على إرسال أول إنسان إلى الفضاء.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية، أول من أمس، رسائل بالروسية والإنجليزية على الشبكات الاجتماعية لمناسبة اليوم العالمي للرحلة الفضائية المأهولة في 12 أبريل، لكنها لم تورد اسم رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين الذي أجرى الرحلة سنة 1961.

وكتب رئيس وكالة الفضاء الروسية ديمتري روغوزين المعروف بميوله القومية الروسية وتصريحاته النارية، عبر تويتر: «القوى الكبرى لا تتصرف على هذا النحو».

وقد احتفلت روسيا بفخر عظيم بالذكرى السنوية الستين لرحلة غاغارين التي تشكل محطة بارزة في الثقافة الشعبية ونصراً مهماً لموسكو على غريمها الأمريكي في مجال غزو الفضاء.

ولهذه المناسبة، اعتبر فلاديمير بوتين أن روسيا يجب أن تحافظ على مكانتها «النووية والفضائية»، في وقت يواجه قطاع الفضاء الروسي صعوبات متراكمة.

وقال روغوزين حينها: «محاولات محو البصمة الروسية في التاريخ العالمي لن تمحو ذاكرتنا».