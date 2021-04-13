حبس رئيس الوزراء الكويتي السابق جابر المبارك احتياطياً على ذمة قضية صندوق الجيش

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت جريدة القبس الكويتية اليوم "الثلاثاء" ان محكمة الوزراء قررت في جلستها اليوم، حبس رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، احتياطياً على ذمة القضية، وحددت جلسة 27 أبريل للنظر في القضية.

كما قررت حظر النشر في قضية صندوق الجيش، المتهم فيها رئيس الوزراء السابق جابر المبارك، ووزير «الدفاع» و«الداخلية» السابق خالد الجراح، و7 آخرين.

وعقدت محكمة الوزراء أولى جلساتها، لمحاكمة المتهمين في قضية «صندوق الجيش» وفق إجراءات مشددة.

وتم السماح لرئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، بدخول القاعة كأحد أبرز المتهمين في القضية.

هذا وطالب المتهمون في قضية صندوق الجيش وهم جابر المبارك ووزير الدفاع السابق الشيخ خالد الجراح، و7 متهمين آخرين، من المحكمة، بأن تكون الجلسة سرية، وأن يستمر قرار حظر النشر في القضية.

كما طالب المبارك برفع قرار منع السفر عنه، وطالب الجراح بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة.