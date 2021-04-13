بالفيديو.. السعودية تضبط المتورطين في مقطع دهس اللحوم بالقدمين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت السلطات السعودية عن الوصول لهوية ناشر الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهر فيه بعض العمالة تقوم بتقطيع لحوم مجهولة المصدر في بيئة غير ملائمة، وتقوم بدهسها بالقدم.

وأوضحت أمانة منطقة تبوك في بيان اليوم "الثلاثاء" أنه بالتعاون مع الجهات الأمنية، تمكنت من تحديد هويتهم وأماكن إقامتهم وجاري التحقيق واستكمال الإجراءات معهم، بحسب صحيفة "الرياض".

وكان مقطع الفيديو أظهر عمالة وافدة تقوم بتقطيع لحوم مجهولة المصدر في مكان غير أدمي بطريقة مخالفة في تبوك، كما أظهر العمالة وهي تقوم بدهس اللحوم بالقدم، بعد تقطيعها.