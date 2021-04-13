هذه الدول تبدأ صيام رمضان غداً الأربعاء

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت عدة دول عربية وإسلامية صيام شهر رمضان المبارك اليوم الثلاثاء، بعد ثبوت رؤية الهلال لديها، إلا أن هناك بعض الدول تعثر لديها رؤية هلال رمضان ، لتُعلن أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر شعبان، وبذلك يكون أول أيام شهر رمضان لديها هو يوم غد الأربعاء.

ومن الدول التي أعلنت أن اليوم بداية شهر رمضان، السعودية، الإمارات، مصر، الأردن، البحرين، العراق، الكويت، اليمن، إندونيسيا، تركيا، تونس، سوريا، فلسطين، قطر، لبنان وماليزيا.

وتضم قائمة الدول التي أعلنت أن الثلاثاء هو المتمم لشهر شعبان، وأن أول أيام رمضان هو الأربعاء، سلطنة عمان، المغرب، أستراليا، الهند، بروناي، ونيبال.