ضبط 390 ألف يورو مخبأة في جوارب على الحدود الفرنسية الإسبانية

المصدر: ا ف ب

صادر عناصر الجمارك الفرنسيون في منطقة بيرتوس على الحدود الفرنسية الإسبانية نحو 390 ألف يورو مخبأة في جوارب كبيرة، إضافة إلى سبعة مخازن أسلحة، وفق ما أعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "التحقيق الذي أسند إلى دائرة التحقيق القضائي المالي أثبت وجود صلة بين هذه المضبوطات وشبكة إجرامية منظمة لتبييض عائدات جرائم مختلفة".

وأخضع عناصر الجمارك في بيرتوس (منطقة بيريتيه أوريانتال) قبيل العاشرة من صباح الثلاثاء شاحنة مسجلة في ألمانيا للتفتيش في منطقة بولو، على الطريق السريع باتجاه إسبانيا.

وتمكنوا بفضل كلب أثر مدرّب على رصد المخدرات من اكتشاف جدار مزدوج أخفي فيه المال ومخازن الذخيرة.

وأوضحت الوزارة أن سائق الشاحنة وضع "قيد التوقيف الاحتياطي بانتظار مثوله أمام المحكمة في 3 مايو" المقبل، من دون أن تحدد جنسيته.

وأشاد الوزير المفوض المسؤول عن الحسابات العامة أوليفييه دوسو بالعملية، مشيراً إلى أن عناصر الجمارك الفرنسيين ضبطوا في العام الماضي 59,5 مليون يورو بسبب "عدم الالتزام بالتصريح عنها وتبييض الأموال".

وفي نوفمبر 2020، صادر عناصر جمارك بيرتوس 1,4 طناً من الحشيشة على الحدود الفرنسية الإسبانية.