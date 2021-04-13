ظهور أول إشارة مرور في العالم خاصة بالإبل في الصين

المصدر: البيان الإلكتروني

تم تثبيت إشارة مرور في وسط الصحراء في جبل مينغشا في دونهوانغ، قانسو بالصين، مؤخرا، من أجل توجيه رعاة الجمال في الاتجاهات المختلفة بشكل منظم وفقًا للأرصفة وممرات السيارات وتقاطع الطرق، وهي هو أول إشارة مرور حصرية للإبل في العالم.

"تتوقف الإبل عند الإشارة الحمراء، وتقطع الطريق عن الإشارة الخضراء".

هذا الإعداد المبدع لإشارة المرور لا يحسن المرور وتسهيله فحسب، بل يخلق أيضًا عنصرا جديدا من العناصر السياحية في المنطقة، حيث يمكن للسياح اكتشاف كيفية احترام الإبل لقوانين السير، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.