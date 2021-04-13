شاهد.. سكان جزيرة فرنسية يتحدّون كورونا لمشاهدة انفجار بركان

المصدر: البيان الإلكتروني

تحدّ سكان جزيرة ريونيون الفرنسية الإجراءات المشددة المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي تعتبر واحداً من أكثر أقاليم ما وراء البحار التابعة لفرنسا تأثرًا بالوباء.

وخرج العشرات من سكان الجزيرة لمشاهدة بركان "بيتون دي لا فورنيز" الذي انفجر للمرة الأولى خلال هذا العام، بحسب "يورونيوز".

وقام البعض منهم بنصب الخيم على مقربة من مكان وقوع الانفجار للاستمتاع بمشاهد النوافير العملاقة من الحمم البركانية، وهي تندفع نحو السماء ليلا.