شركة تكنولوجية تعد بـ«جوراسيك بارك» خلال 15 عاماً

المصدر: دبي - البيان

زعم مسؤول بارز في شركة التكنولوجيا العصبية المثيرة للجدل «نيورالينك»، التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، أخيراً، إمكانية إنشاء «أنواع غريبة للغاية» من الديناصورات في غضون 15 عاماً فقط.

وقال ماكس هوداك، أحد مؤسسي شركة «نيورالينك»، المعروفة بوضع شريحة كمبيوتر في دماغ خنزير، إنه يمكنها على الأرجح بناء «حديقة جوراسية ترفيهية» إذا أرادت ذلك، في إشارة منه إلى الفيلم الأمريكي الشهير «جوراسيك بارك» من إنتاج عام 1993.

وتعمل شركة «نيورالينك» حالياً على تقنية تهدف إلى السماح للبشر بربط أدمغتهم بجهاز كمبيوتر والتحول بشكل فعال إلى إنسان آلي، نقلاً عن موقع «سبوتنك» الروسي. وغرد ماكس هوداك عبر حسابه على موقع «تويتر»: «ربما يمكننا بناء حديقة جوراسية إذا أردنا ذلك».

وتابع موضحاً: «لن تكون ديناصورات أصيلة وراثياً، ولكن ربما بعد 15 عاماً من التربية، سنحصل على أنواع جديدة فائقة الغرابة».

ولم يوضح هوداك كيف سيتم بناء نسخة شركة «نيورالينك» الخاصة من فيلم «جوراسيك بارك»، لكنه أشار في تغريدته إلى اقتراح أن ذلك يمكن أن يساعد التنوع البيولوجي.