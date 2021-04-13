جزيرة تشيتشو اليابانية الفنية واحة تأمل وتعلم

المصدر: (إعداد- فاتن صبح)

على جزيرة ناوشيما الصغيرة على الساحل الجنوبي لليابان يقع متحف تشيتشو للفنون، ليشكل نقطة تقاطع بين البساطة البوذية والحداثة الخمومية ويتراءى للناظر إليه من الجو وكأنه سلسلة من الحفر الاسمنتية غريبة الأشكال وقد تشكلت على امتداد سفح معشوشب.

ثلاثة عارضين تتواجد أعمالهم في المتحف أشهرهم كلود مونيه ولوحته الملحمية بعنوان زنابق الماء. وشكل الاستحواذ على هذه اللوحة التزيينية العظيمة التي رسمها مونيه حين كان في السبعينات من العمر، ومصاب بعتامة العين، الحافز الأولي لإقامة المتحف.

وتكتسب الأعمال الفنية في متحف تشيتشو وتحت ضوء النهار المنبعث من النوافذ المتطاولة مزيجاً عجيباً من الشكل واللون واحترام الطبيعة. كما وكأن الحياة قد بعثت فيها على نحو تعجز التكنولوجيا بأقصى تعقيداتها عن محاكاتها أو التشبه بها. ويحاكي مبنى أندو عضوياً الأعمال الفنية المعروضة بكل الجوانب.