الداعية المصري مبروك عطية يخضع لجراحة بتر لإصبع قدمه

المصدر: البيان الإلكتروني

خضع الداعية المصري الدكتور مبروك عطية لجراحة بتر لإصبع قدمه نتيجة مضاعفات مرض السكري.

وكشف نجله هاني، حسبما ذكر موقع "العربية"، أن والده خرج من المستشفى وحالته مستقرة، موضحاً أن سبب العملية، التي أجريت له مساء أول من أمس، يرجع إلى مضاعفات مرض السكري وضيق الشرايين والأوعية الدموية.

وأكد أن عطية سيظهر، اليوم، على شاشة "إم بي سي مصر"، مشيراً إلى أنه انتهى من تصوير برنامجه الذي سيُعرض خلال شهر رمضان المبارك.

كان أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، الدكتور مبروك عطية، نشر، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة قبل خضوعه لعملية جراحية، معلِّقاً: "في الطريق إلى غرفة العمليات، والله المستعان".