الكويت.. صلاة التروايح في المساجد 15 دقيقة

المصدر: د ب أ

أعلن مجلس الوزراء الكويتي اليوم "الاثنين"، السماح بإقامة صلاة التراويح بالمساجد للرجال وذلك بعد صلاة العشاء مباشرة ولمدة 15دقيقة مع الالتزام بالاشتراطات الاحترازية المعمول بها حاليا في المساجد والاستمرار بإغلاق المساجد بعد كل صلاة .

وأضاف بيان صحفي صادر اليوم من مجلس الوزراء أن المجلس قرر منع الاعتكاف وإقامة المحاضرات والدروس وغيرها من الأنشطة وإقامة موائد الإفطار والسحور في المساجد والأماكن العامة والخاصة والاكتفاء بتوزيع الوجبات دون تجمع، فضلا عن حث من لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) لأداء الصلاة في المنازل.

واتخذت الكويت إجراءات احترازية منذ بدأ جائحة كورونا حيث أغلقت