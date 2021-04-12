بعد الفيديو المستفز.. محمد رمضان يخرج عن صمته ويوضح حقيقة "إلقاء الدولارات"

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد الانتقادات العنيفة التي وجهت له، عقب نشره مقطع فيديو استفز العديد من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، خرج الفنان المصري، محمد رمضان عن صمته وعلق عن ظهوره وهو يلقي الدولارات داخل عوامة في حوض سباحة.

وقال محمد رمضان في برنامج "مساء Dmc": "أكيد متابع وأنا بتابع جمهوري أكتر ما بيتابعني، والفيديو اللي برمي فيه الفلوس ده مشهد من كليب إعلان لأحد المنتجات، وأنا ماضي عقد بأنى كل كام يوم أنزّل بوست عندي، وده مش بيتي، ده فندق في دبي، والكليب من إخراج مخرج هندي، ومعايا في الكليب نجمة هندية، وفكرة وضع الفلوس بالشكل ده دي رؤية المخرج".

وفي إطار الحديث عن سبب عدم رده على الانتقادات وتوضيح الأمر، أجاب محمد رمضان قائلا: "ليس لدي مجال للتوضيح، لو رديت على كل واحد مش هاشتغل، وأنا بعمل مسلسل وبحضر أغنية أنا والشاب خالد، وسجلت أغنية أنا والشاب مامي، ولسه بعمل أغنية مع نجم كبير جدا، جمهوري لا حصر له أكتر من أي نجم تاني في مصر".

وكان الفنان محمد رمضان قد نشر مؤخرا عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير "إنستغرام"، فيديو ظهر فيه داخل حمام السباحة وهو يلقي بأوراق من الدولارات في المياه، وجاء ذلك بعد أن قررت المحكمة الاقتصادية إلزامه بتعويض الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، بـ6 ملايين جنيه، فيما بدى أن مقطع الفيديو إشارة إلى عدم اكتراثه بقيمة التعويض المطلوب للطيار، وفق "روسيا اليوم".