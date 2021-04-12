احتجاجات جديدة في أمريكا بعد مقتل رجل أسود على يد شرطي

المصدر: رويترز

اندلعت احتجاجات ضد الشرطة بولاية مينيسوتا الأمريكية بعدما قتل ضابط شابا أسود عقب إيقافه سيارته لانتهاكه قواعد المرور يوم الأحد على بعد نحو 16 كيلومترا فقط من موقع وفاة جورج فلويد.

واحتشد مئات من المحتجين الغاضبين خارج مقر شرطة منطقة بروكلين سنتر مساء الأحد مما دفع الشرطة لإطلاق الرصاص المطاطي.

وقال حاكم مينيسوتا تيم والز إن الشاب الذي قتلته الشرطة يدعى دونتا رايت ويبلغ من العمر 20 عاما.

وتشهد منيابوليس احتجاجات منذ أيام بالتزامن مع محاكمة الضابط ديريك تشوفين الذي ضغط بركبته على رقبة الأمريكي الأسود فلويد لما يقرب من تسع دقائق مما أسفر عن وفاته.