مصرع رجل أمن كويتي في حادث دهس أثناء الحظر الجزئي

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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية وفاة رجل أمن من منتسبي الإدارة العامة للمرور ، جراء تعرضه لحادث دهس، في نقطة تفتيش بتقاطع المغرب السريع مع الدائري الأول، حيث نقل إلى المستشفى لكنه فارق الحياة فور وصوله.

وأكدت الوزارة في حسابها الرسمي على " تويتر" إنه جرى ضبط الداهس الذي يرتدي ملابس عسكريه، وهو في حال صحية غير مستقرة، وذلك بعد توقفه من شدة الاصطدام بالحواجز الأمنية، وتم نقله إلى المستشفى، ووضع تحت حراسة أمنية مشددة انتظاراً لتحسن حالته الصحية.

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