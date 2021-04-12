مصرع رجل أمن كويتي في حادث دهس أثناء الحظر الجزئي

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية وفاة رجل أمن من منتسبي الإدارة العامة للمرور ، جراء تعرضه لحادث دهس، في نقطة تفتيش بتقاطع المغرب السريع مع الدائري الأول، حيث نقل إلى المستشفى لكنه فارق الحياة فور وصوله.

وأكدت الوزارة في حسابها الرسمي على " تويتر" إنه جرى ضبط الداهس الذي يرتدي ملابس عسكريه، وهو في حال صحية غير مستقرة، وذلك بعد توقفه من شدة الاصطدام بالحواجز الأمنية، وتم نقله إلى المستشفى، ووضع تحت حراسة أمنية مشددة انتظاراً لتحسن حالته الصحية.

وفاة رجل أمن من مرتبات الإدارة العامة لشرطة النجدة "ادارة نجدة العاصمة" اثناء تأدية عمله (نقطة تفتيش) على طريق الدائري الأول عن طريق الدهس، وتم ضبط الداهس والتحفظ عليه



انا لله وانا اليه راجعون — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) April 11, 2021