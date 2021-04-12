شاهد.. "أبو بريص" الأسترالي المقاوم جلده للماء

المصدر: البيان الإلكتروني

هل تعلم أن أبو بريص لديه بشرة مقاومة للماء بشكل لا يصدق.

يعمل العديد من علماء الأحياء في أستراليا على قوامه لتطبيقه في مجالات أخرى!

هذه الوزغة المزخرفة باللونين الأسود والأخضر، والتي تعيش في الصحراء الأسترالية، هي واحدة من الأنواع القليلة من الزواحف أو الحشرات التي تمتلك هذه الخاصية، بحسب "futura.sciences".

عندما يتم وضع الماء على جلد الزواحف، كما يبين الفيديو، فإنه يتشكل على سطح البشر ولا ينفد فيها، بفضل نتوءات صغيرة مشعرة على جلدها تجمع الماء وتصده.

لا تحتفظ هذه البشرة "المدرعة" بالمياه فحسب، بل إنها تنظف ذاتيًا، وتقاوم الغبار وحبوب اللقاح، وتقتل البكتيريا وتوفر سطحًا مناسبًا لنموها.