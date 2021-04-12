تمثال عملاق جديد في البرازيل يتجاوز حجم نظيره "المسيح الفادي"

المصدر: البيان الإلكتروني

لن يظل تمثال "المسيح الفادي" الهائل والشهير، والذي يطل على ريو دي جانيرو من فوق تلة كوركوفادو، التمثال الأكبر للمسيح.

فبلدة صغيرة في جنوب البرازيل شرعت في بناء تمثال عملاق جديد للسيد المسيح سيتجاوز طوله تمثال "المسيح الفادي"، وقد بدأ بناء التمثال العام 2019، في إنكانتادو التي يبلغ تعداد سكانها 22 ألف نسمة، وتقع على بعد 144 كيلومتراً من بورتو أليغري بولاية ريو غراندي ديل سور، وقد تم تركيب ذراعي وساقيي التمثال في الأسبوع الأول من أبريل، ومن المتوقع أن يُنجز تشييده في نهاية العام، وفقاً لـ "مونت كارلو".

ويبلغ ارتفاع التمثال 43 متراً بما في ذلك قاعدة التمثال، مما يجعله ثالث أطول تمثال من نوعه في العالم. ويفصل بين يديه مسافة قدرها 36 مترا، وسيجهز النصب بمصعد داخلي.

وتولى تصميم التمثال الجديد، الذي تم تركيبه على تل سيرو دي لاس أنتيناس، كاهن من إنكانتادو "تعبيراً عن إيمان سكان إنكانتادو وتعزيز السياحة في المنطقة".

وعُهد بالتنفيذ إلى النحات جينيسيو مورا ونجله وماركوس، وتبلغ قيمة المشروع نحو 351 ألف دولار، ممولة من التبرعات ومن دون أموال عامة، بحسب جمعية أصدقاء المسيح.

جدير بالذكر أن تمثال "المسيح الفادي" في كوركوفادو، يبلغ طوله 38 متراً مع قاعدته وافتتح في أكتوبر 1931.