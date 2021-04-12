الفلسطيني سليم ضو يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان مالمو للسينما العربية

المصدر: رويترز

فاز الفلسطيني سليم ضو بجائزة أفضل ممثل من مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الحادية عشرة عن دوره في فيلم (غزة مونامور) "غزة حبيبتي" للأخوين طرزان وعرب ناصر.

وحصلت المغربية نعيمة المشرقي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم (خريف التفاح) للمخرج محمد مفتكر.

واقتنص السعودي عبد العزيز الشلاحي جائزة أفضل مخرج عن فيلمه (حد الطار)، فيما ذهبت جائزة أفضل فيلم روائي طويل إلى (الرجل الذي باع ظهره) للمخرجة التونسية كوثر بن هنية.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم (جزائرهم) للمخرجة لينا سويلم.

أقام المهرجان حفل الختام وتوزيع الجوائز مساء الأحد في مكتبة مالمو المركزية مع اتباع الإجراءات الاحترازية لكبح تفشي فيروس كورونا.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة فاز بالجائزة فيلم (الهدية) للمخرجة الفلسطينية فرح نابلسي، ومنحت لجنة التحكيم شهادتي تقدير للفيلم المصري (توك توك) إخراج محمد خضر والفيلم السوداني (الست) للمخرجة سوزانا ميرغني.

وقدمت بلدية مدينة مالمو، الواقعة في أقصى جنوب السويد، جائزة الجمهور للفيلم المصري (حظر تجول) بطولة إلهام شاهين وأمنية خليل وإخراج أمير رمسيس.

وكان المهرجان قد انطلق في السادس من أبريل بمشاركة نحو 40 فيلما من 23 دولة، وأُقيمت معظم فعالياته عبر المنصات الإلكترونية.