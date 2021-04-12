شاهد.. معركة داخل طائرة تابعة للخطوط الجوية التونسية

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد مقطع فيديو يوثق حالة من الفوضى وتبادلا للعنف بين مسافرين تونسيين على متن طائرة للخطوط الجوية التونسية (تونيسار) قادمة من مطار اسطنبول نحو مطار قرطاج.

ويظهر مقطع الفيديو انخراط عدد من الأشخاص في معركة على متن الطائرة وتبادلا للعنف المادي واللفظي.

وعلقت شركة الخطوط التونسية، أمس، على المعلومات التي تم تداولها عقب الشجار الذي اندلع على إحدى رحلاتها، حيث قال ممثل الإدارة العامة للناقلة الوطنية غسان عوجي، إنه تم فتح تحقيق بعد هذا الحادث، وإنه يمكن محاكمة الركاب المتشاجرين ويمكن أن يخضعوا لإجراءات قانونية لأنهم تسببوا في تأخير 5 ساعات.

وأضاف المصدر ذاته، أن التونيسار تكبدت خسائر مالية جراء هذا الشجار، موضحا أن أفراد طاقم الخطوط التونسية، الذين تدخلوا للسيطرة على الركاب، تعرضوا للإهانة والاعتداء الجسدي، وفق ما نقلت عته وسائل إعلام تونسية.

يشار إلى أن إحدى الراكبات في الطائرة ذاتها، قدمت روايتها لـ "الديوان اف ام"، موضحة أن المشكل اندلع بين الطرفين بسبب المكان المخصص لوضع الأمتعة.