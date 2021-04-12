شاهد.. بركان في الكاريبي ينفث رماده ودخانه إلى ارتفاع 15 كيلومتراً

المصدر: البيان الإلكتروني

ثار بركان "لا سوفريار"، الذي يقع في شمال جزيرة سانت فنسنت (الكاريبي) مرتين متتاليتين يوم الجمعة الماضي، بعدما أجبر ثورانه الأول السلطات على إجلاء جميع سكان المنطقة.

وصنّفت السلطات منطقة تبلغ مساحتها نحو 200 كيلومتر مربع "شديدة الخطورة" مانعة الجميع، باستثناء المسؤولين الحكوميين والعاملين في القطاعات الحكومية والطوارئ، من الدخول إليها.

وقالت السلطات إن أعمدة الدخان والرماد، التي تسبب بها الثوران الثاني وصلت إلى ارتفاع 50 ألف قدم (15 كيلومتراً)، ما يوازي ضعف ارتفاع أعمدة الدخان والرماد التي رافقت الثوران الأول.

وثار البركان للمرة الثانية بعد ساعات قليلة على الثوران الأول.

ويعيش نحو 160 ألف شخص في المنطقة الشمالية التي تسمّيها السلطات "المنطقة الحمراء"، وأجبروا جميعاً على المغادرة، علماً أن ثوران البركان لم يؤدِّ إلى إصابات في الأرواح أو سقوط جرحى، بحسب "يورونيوز".

ووصلت سفينة نقل من العاصمة كينغستاون (أقصى الجنوب) لنقل المدنيين الذي تمّ إجلاؤهم إلى الجنوب وبعض الجزر المجاورة.

شاهد.. بركان في الكاريبي ينفث رماده ودخانه إلى ارتفاع 15 كيلومتراًhttps://t.co/3voGR1sm98#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/CNFZYReTRN — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 11, 2021