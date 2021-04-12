طفلة مقيمة في الإمارات تقرأ 36 كتاباً بلا توقف

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

تمكنت كيارا كاوور الأمريكية ذات الأصول الهندية، والتي بالكاد تبلغ الخامسة من عمرها، والمقيمة في الإمارات العربية المتحدة، من دخول الكتاب العالمي للأرقام القياسية في لندن وكتاب آسيا للأرقام القياسية لقراءتها 36 كتاباً بلا توقف على مدى 105 دقائق، بحسب ما أشار موقع «إن دي تي في» الهندي.

وحصدت كاوور شهرةً عالمية ووصفها الكتاب العالمي للأرقام القياسية في لندن بـ«الطفلة المعجزة» كما منحها شهادة لـ«لقدراتها الخاصة على القراءة 36 كتاباً بلا توقف في غضون 105 دقائق».

أما «كتاب آسيا للأرقام القياسية» فأقر بأنها «حطمت الرقم القياسي لقراءتها أقصى عدد من الكتب بلا توقف». وتم اكتشاف شغف كيارا بالقراءة من قبل معلمة مدرسة الحضانة بالعاصمة أبوظبي التي ارتادتها قبل أشهر فقط على مرحلة الإقفال العام.

وكانت غالباً ما تجدها قابعةً في مكتبة المدرسة منكبةً على مطالعة كتاب. وأشارت كيارا في حديث لها للموقع أنها تعشق القراءة؛ لأنها تحب رؤية الصفحات الملونة في الكتب ذات الأحرف الكبيرة. وتتضمن قائمة القراءات المفضلة لديها «أليس في بلاد العجائب» و«سندريلا» وسواهما.