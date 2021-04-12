مشروع يمول المشردين مقابل التنظيف في كاليفورنيا

المصدر: إعداد: فاتن صبح

مشروع ريادي غير ثقافة المدينة، حين قررت إحدى بلدات كاليفورنيا البدء بدفع المال للمقيمين المشردين، مقابل جمعهم النفايات. وشرعت بالفعل في توزيع أكياس القمامة عليهم، وتكافئ كل من يضع نفاياته فيها بقسيمة بقيمة 20 دولاراً تصرف في أحد متاجر البقالة.

وذكر موقع «سي إن إن» أن الفكرة انطلقت من محادثة مع أحد ضباط الشرطة المحليين، بحسب سارة بونتراجير مديرة شؤون السكن والخدمات العامة في إلكغروف، المدينة التي تضم 174 ألف نسمة وتقع 15 ميلاً جنوب ساكرامنتو.

وأشارت سارة إلى أن الشكوى الأولى المتعلقة بالتشرد كانت كمية النفايات. وقالت: «اعتاد موظفو الخدمة العامة القيام بالتنظيفات في محيط مساكن المشردين، فيمضون الكثير من الوقت والمال، ثم جاءت أزمة (كوفيد) وأردنا تقليص الاحتكاك».

وهكذا ولدت فكرة منح حوافز للمشردين لتنظيف محيطهم، وبدأ توزيع أكياس القمامة على أن يتم جمعها كل أسبوعين. ويحظى الملتزمون بقسيمة بـ20 دولاراً تخولهم التبضع من متاجر البقالة، وتستثني شراء الكحول والسجائر.