بالفيديو.. نجاة صاحب سلسلة متاجر "اللولو" من حادث مروحية

المصدر: البيان الإلكتروني

نجا مالك سلسلة متاجر اللولو التجارية، يوسف علي، من حادث طائرة صباح اليوم الأحد، عندما هبطت مروحيته الخاصة التي كانت تقله مع زوجته وثلاث أشخاص آخرين، اضطراريا على مستنقع في بانانجاد في إرناكولام بالهند.

ووفقاً لموقع "Mathrubhumi News" المحلي، هبطت الطائرة المروحية فى مستنقع بمنطقة سكنية في حوالى الساعة 8.45 صباحا، بالتوقيت المحلي.

وبحسب مصادر مؤكدة، فقد سقطت الطائرة المروحية بسبب عطل فني، وتم نقل كل من يوسف علي وزوجته إلى مستشفى قريب لتقديم الإسعافات الأولية. وكان على متنها خمسة اشخاص بينهم يوسف علي وزوجته. جميعهم بأمان وتم نقلهم إلى المستشفى. وبحسب سلطة المستشفى، لم يصب أحد بأذى.

وكشف الأطباء في المستشفى أن جميع الركاب يخضعون للمراقبة الطبية.

وكان يوسف علي وآخرون في طريقهم إلى مستشفى ليكشور من كادافانثرا لرؤية أحد أقاربه عندما وقع الحادث.