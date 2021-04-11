مصر.. القبض على رجل عرض صور زوجته لاستدراج راغبي الزواج

المصدر: البيان الإلكتروني

تفتق ذهن عاطل عن العمل وزوجته عن خطة شريرة لاستدراج الرجال والاحتيال عليهم بحجة الزواج من امرأة ثانية نظير مبالغ مالية لإتمام الزواج. وألقت مباحث القليوبية القبض على الرجل وزوجته لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي التفاصيل، تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا بقيام زوجين بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق استخدامهما أساليب احتيالية.

وأوضحت الشرطة بحسب "المصري اليوم" أن الخطة تمثلت في إنشاء الزوج حسابا على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لاستدراج الرجال ونشر إعلانات ترويجية للراغبين في الزواج من أصحاب الفئات العمرية المتقدمة، وإرسال صور خاصة بزوجته وتحديد موعد للمقابلة وقيامهما بلقاء المجني عليهم، وإقناعهم بموافقتها على الزواج منها الأمر الذي يمكنهما من الحصول على مبالغ مالية نظير إنهاء متطلبات الزواج، والنصب على الضحايا وعدم إتمام الزواج.

تم تقنين الإجراءات واستأذن النيابة لضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما تلك الوقائع وتولت النيابة التحقيق.