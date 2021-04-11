تيار قطبي بارد يؤثر على مصر والأرصاد تحذر

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن التيار القطبي الذي أدى إلى تساقط الثلوج على أجزاء واسعة من أوروبا سيصل إلى مصر خلال الفترة من اليوم الأحد 11 أبريل إلى الجمعة 16 أبريل 2021.

وأوضحت الهيئة أن التيار القطبي أدى إلى انخفاض درجة الحرارة يوم امس السبت بشكل كبير ويستمر الانخفاض الأحد، ويسود طقس لطيف شمالا حتى القاهرة الكبرى معتدل جنوبا نهارا بارد ليلا، كما تنشط الرياح خلال هذه الفترة ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، كما يسود اضطراب في الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.

وأوصت الهيئة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:

- حالة الطقس الأحد 11 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء .

اضطراب الملاحة البحرية: على البحر المتوسط وسرعة الرياح 60:50 كلم في الساعة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3.5 متر

اضطراب الملاحة البحرية: على البحر المتوسط وسرعة الرياح 70:60 كلم في الساعة وارتفاع الموج من 3 إلى 4 متر

- حالة الطقس الاثنين 12 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

* اعتبارا من الثلاثاء يحدث ارتفاعا فى الحرارة بقيم تتراوح بين 2 الى 6 درجات

- حالة الطقس الثلاثاء 13 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

- حالة الطقس الأربعاء 14 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

- حالة الطقس الخميس 15 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

- حالة الطقس الجمعة 16 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد.