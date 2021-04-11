أول عطر رقمي بعالمنا.. بيانات طيفية لروائح عطرية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

كشفت مختبرات «لوك لابس» في برلين عن أول عطر رقمي في العالم باستخدام التنظير الطيفي للأشعة القريبة من تحت الحمراء لخلق انعكاس رقمي للرائحة التي تم تشفيرها عبر تقنية توقيع رقمي محفوظ غير قابل للاستبدال (NFT).

وقامت المختبرات وفق ما جاء في موقع «ديزين» بتسجيل الموجات الطولية الجزيئية للعطر الذي أطلق عليه اسم «سايبر أو دو بارفان» ليكون أول عمل فني رقمي مدعوم برمز غير قابل للاستبدال. وأوضحت الشركة أنها تترجم رائحة عطر «سايبر أو دو بارفان» إلى عمل فني برمز غير قابل للاستخدام بما يجعله أول عطر رقمي في العالم يتميز بأنه يصلح للجنسين وسيتم إطلاقه في أواخر الشهر.

ولجأت مختبرات «لوك لابس» إلى تقنية التنظير الطيفي للأشعة القريبة من تحت الحمراء وهي طريقة لقياس الذبذبات الجزيئية للأشياء المادية من أجل استخلاص الموجات الطولية للعطر والقارورة والملصق. وأنتجت هذه التقنية قراءة للعطر الذي تم تسجيله على شكل بيانات طيفية تفصل التركيبة الجزيئية للعطر. ولفت جودان كاتزاروف مؤسس المختبرات أن الرائحة الرقمية هي ما يسمى الانعكاس الرقمي المستخلص من الرائحة المادية.