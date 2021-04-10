حادث مأساوي.. وفاة زوجين أنجبا 13 طفلاً بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

يواصل فيروس كورونا حصد المزيد من الأرواح كل يوم، وفي كل حالة وفاة قصة تحكي معاناة من رحلوا ومن بقوا.

ففي أوكرانيا توفي زوجان لديهما 13 طفلاً، إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال موقع "راديو ليبرتي"، إن جنازة الزوجة ديانا روديكوفا، أقيمت في نهاية مارس، بعد أيام من وفاة زوجها فولوديمير روديكوفا، بعد أن انتقل لها الفيروس منه.

والزوجان المتوفيان لديهما 13 طفلاً، من بينهم 11 تحت سن الثمانية عشر، وقد توفي الزوج في 20 مارس في المشفى جراء مضاعفات المرض.

وقد نقلت الزوجة أيضا إلى مركز العناية الحرجة في مشفى "ألكزاندر" بكييف، إلا أنها توفي.ت في 29 مارس وفق قناة الحرة.

وقد انتقلت العائلة إلى العاصمة كييف من مدينة دونيتسك في عام 2014، حيث قرر الزوجان بدء حياة جديدة وأنشأوا دار أيتام في قرية "ليبوفي سكيتوك".

ومن المقرر أن تصبح الابنة الأكبر في العائلة، أولكساندرا سليوسارينكو (21 عاما)، وزوجها، الأوصياء على الأطفال حتى يصلوا إلى سن الرشد.