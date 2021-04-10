يقتل أفراد أسرته على طريقة لعبة " بابجي"

قام رجل في مدينة لاهور الباكستانية بتقليد أحد المشاهد من لعبة " بابجي" وقام بإطلاق النار على عائلته فقتل اثنين وأصاب ثلاثة بجروح

وقال جيران القاتل إنه مدمن على لعبة" PUBG" وبعد شجار مع أفراد عائلته بسبب بعض الخلافات المنزلية، قام بقتل أخت زوجته وصديقه بينما أصاب والدته وأخته وشقيقه.

وأظهر الحادث الذي التقطته الكاميرا رجلا يدعى «بلال»، وهو يفتح النار في ممر صغير، كما ظهر في الفيديو وهو يرتدي سترة وخوذة تشبه التي يرتديها شخصيات لعبة «بابجي» PUBG. واعتقلته الشرطة الباكستانية بعد أن أبلغ عنه سكان المنطقة فور سماع أصوات الطلقات النارية وفقا لصحيفة الوطن.

وذكر موقع صحيفة «إنديا» أن «بلال» كان أيضًا مدمنًا للمخدرات، وأنه غالبًا ما كان يغضب كلما حاولت أسرته منعه من تعاطي المخدرات، وتأكيدًا للواقعة، قال مدير الشرطة الباكستانية في المنطقة التي شهدت الحادث، عمر بلوش، إن المتهم كان مدمنا على اللعبة، وأن أفراد عائلته اعتادوا على منعه من ممارسة اللعبة، واعتبر مدير الشرطة أن «المتهم أعاد إنشاء مشهد ببجي (PUBG)، بعد شجار مع أفراد عائلته في ذلك اليوم، وأحضر مسدسا وأطلق النار على عائلته».

وتسببت اللعبة في مقتل العديد من الأشخاص حول العالم، حيث شهدت مصر 4 حوادث، والهند حالتين، ونيبال والسعودية والعراق حالة واحدة.