أم تقدم على تخدير وخنق طفلتيها أثناء نومهما

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدمت امرأة أمريكية على تخدير وخنق ابنتيها حتى الموت بداعي حمايتهما.

وأفادت شرطة إيرفينغ عن اقدام احدى الأمهات من ولاية تكساس الأميركية على الاعتراف بأنها أقدمت على قتل ابنتيها الصغيرتين.



وجاء في التفاصيل التي نقلها موقع "الدايلي ميل" البريطاني أنّ ماديسون ماكدونالد (30 عاماً) أخبرت عناصر الشرطة أنها "خدّرت" طفلتيها آرتشر (6 أعوام) وليليان (عام واحد) قبل "وضعهما في الفراش وخنقهما حتى الموت" وفق صحيفة النهار.

وأخبرت ماكدونالد "عن تعرّض طفلتيها للعنف وأنها مستعدّة للقيام بأي شيء لحمايتهما، بما في ذلك إنهاء حياتهما"، وفقاً لإفادة الشرطة.

وتوجّهت الشرطة إلى شقة ماكدونالدز ليجدوا الفتاتين قد فارقتا الحياة في غرف منفصلة وألقي القبض على ماكدونالد التي وجهت إليها تهمتين بالقتل عن عمد.



وقال المتحدث باسم شرطة إيرفينغ، روبرت ريفز، إن ماكدونالد تعتقد أنها قتلت الفتيات من طريق الخنق، لكن الطبّ الشرعي سيحدد سبب الوفاة. وأضاف أن ماكدونالدز كانت "هادئة" عندما حاصرتها الشرطة وأنهم ما زالوا يحاولون تحديد السبب الذي دفع بها إلى قتل طفلتيها.