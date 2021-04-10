تاريخ جديد لظهور الدماغ البشري الحديث

المصدر: واشنطن - أ ف ب

كشفت دراسة حديثة أن الدماغ البشري لم يبدأ بالوصول إلى ما هو عليه اليوم قبل مليونين ونصف مليون سنة كما كان يُعتقد سابقاً، بل بعد ذلك بكثير، وتحديداً قبل 1,7 إلى 1,5 مليون سنة، أي بعد انتشار البشر المرة الأولى خارج إفريقيا. وبالتالي فإن الجنس البشراني الذي يضم أنواعاً انقرضت (كالإنسان المنتصب وإنسان نياندرتال) إضافة إلى الإنسان العاقل، لم يتطور دماغه على نحو مماثل لتطور دماغ الإنسان الحديث.

وأوضح عالم الأنثروبولوجيا في جامعة زوريخ السويسرية كريستوف زوليكوفر، وهو من المشاركين في الدراسة التي نشرت الخميس في مجلة «ساينس» المرموقة، أن الباحثين سعوا إلى الإجابة عن سؤال كان لا يزال غامضاً: «متى تطورت هياكل الدماغ التي تجعلنا بشراً؟». وقال لوكالة فرانس برس «اعتقد الناس حتى الآن أن الدماغ القريب من دماغ الإنسان تطور في بدايات الجنس البشراني قبل نحو 2,5 مليون سنة».